Cercle Brugge ziet zijn zegereeksje stranden tegen een kranig RWDM

RWDM - Cercle Brugge in een notendop:

Vroege voorsprong voor Cercle Brugge

Cercle Brugge zakte met vertrouwen en een negen op negen in de voetbalzak af naar het Edmond Machtensstadion. En ook in Brussel pakten de troepen van Miron Muslic uit met pressingvoetbal.

Beter kon de Vereniging niet aan de wedstrijd beginnen, want al na een handvol minuten was het prijs. Hugo Siquet , nog even op zijn Rode Duivels-wolk, legde klaar voor Kevin Denkey die draaide om dan zwaar uit te halen. Doelpunt nummer vijf al voor de 22-jarige Togolees.



RWDM meteen met de rug tegen de muur, maar de Brusselaars hadden al snel een antwoord klaar. Marsoni Sambu pakte uit met een raid om dan Gueye te bedienen, maar die verslikte zich in zijn schot.

Een goede vijf minuten later was het wel raak. Siquet verloor het leer te makkelijk aan Biron die niet veel later op doel besloot. Warleson kon er zijn vingertoppen nog tegen zetten, maar was kansloos op de rebound van Gueye. Dan toch een doelpunt voor de Senegalees.