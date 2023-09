KAA Gent blijft ongeslagen, maar raakt niet voorbij OHL na drie afgekeurde treffers en missers Tissoudali

OH Leuven - KAA Gent in een notendop:

Gent neemt commando over na droomstart voor OHL

OHL kwam maar niet onder de druk uit en met de rust in zicht kraakte de thuisploeg dan toch. Kums schilderde een hoekschop op het hoofd van Kandouss Ismaël en die kopte zijn eerste voor Gent in doel: 1-1.

Gent reageerde als door een wesp gestoken en nam de wedstrijd resoluut in handen. Na een heerlijke combinatie ingeleid door een hakje van Cuypers trof Hjulsager raak, maar de vlag ging de hoogte in. Ook een kopbalgoal van Orban werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

"Een match waar je alles te verliezen hebt." Hein Vanhaezebrouck was op zijn hoede voor het treffen met OH Leuven en na amper zes minuten bleek die voorzichtigheid gegrond. Na een splijtende pass van Schrijvers vond Sagrado Brunes voor doel en de Noorse spits mocht ongehinderd scoren.

Tissoudali laat het liggen

In de tweede helft was de dominantie van Gent minder groot. Een grondscherend schot van De Sart ging nipt naast, maar de thuisploeg stelde daar kansen voor Mendyl, Dom en Ricca tegenover.



Met de inbreng van Tarik Tissoudali kwam er weer wat meer schwung in het Gentse spel. De invaller kon op een doorgekopte corner vrij inkoppen, maar kreeg de bal niet tussen de palen. Aan de overkant had Nardi dan weer een uitstekende redding nodig om een schot van N'Dri rakelings naast te deviëren.



Na Hjulsager en Orban zag ook Cuypers nog een doelpunt terecht afgekeurd worden voor buitenspel. Op aangeven van Gerkens leek Tissoudali Gent alsnog de volle buit te schenken, maar hij liet de reuzenkans liggen en besloot van dichtbij onbegrijpelijk over.



Het was zweten voor OH Leuven en in de extra tijd ontsnapte de thuisploeg nog nipt aan de nederlaag toen Pletinckx een vrije trap van Kums tegen de paal verlengde. Gent moest zo vrede nemen met een gelijkspel, het tweede puntenverlies dit seizoen voor de ongeslagen leider.