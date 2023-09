Union lacht het laatst in Zwanzederby tegen RWDM, na goal van Lapoussin in 96e minuut

clock 90+8'

tweede helft, minuut 98. einde: 2-3. Het is afgelopen in Molenbeek. Een doelpunt diep in de toegevoegde tijd levert Union de zege op in de Brusselse derby. Net voor de rust had het team uit Sint-Gillis een 0-2-voorsprong uit handen gegeven, maar helemaal op het einde boekte het toch een moeizame, maar verdiende zege. Lapoussin maakte at the buzzer zijn eerste van het seizoen. .