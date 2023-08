Dominant Club Brugge bibbert in slot naar eerste seizoenszege op bezoek bij Westerlo

"Het was een moeilijke wedstrijd. We speelden tegen een heel sterk Club, dat vandaag één van zijn betere wedstrijden speelde. In de eerste helft hadden we het moeilijk, omdat er wat twijfels waren. Sommige spelers kwamen net te laat of durfden niet door te dekken. In de tweede helft zaten we beter in de wedstrijd. Toen waren we agressiever en hebben we het Club bij momenten toch moeilijk gemaakt. Anderzijds had Club natuurlijk ook momenten om de 0-2 te maken en de wedstrijd te beslissen. We maakten te weinig aanspraak op de overwinning en botsten op een betere tegenstander. Wij hadden soms te veel tijd nodig om de oplossingen te vinden en in balbezit was er te veel afval. We hebben iets te weinig gebracht. We moeten hieruit leren en nog stappen zetten."