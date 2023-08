Gelukstreffer van Ayensa bezorgt Union foutloos rapport tegen tienkoppig Standard

Standard - Union in een notendop:

Alleen Bodart op niveau bij Standard

Standard had wat recht te zetten na de uitschuiver op de openingsspeeldag. De supporters waren op de afspraak voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen en zorgden voor een kolkend Sclessin. Dat enthousiasme straalde aanvankelijk af op de thuisspelers, maar na een felle start zakte Standard even snel weer weg.



Union nam het commando over en had bovendien wat meeval. Op een prima voorzet van Puertas duwde Bokadi de bal ongelukkig tegen Eckert aan. Bodart werd zo op het verkeerde been gezet en zag de bal traag in doel hobbelen. 0-1 na 20 minuten.



Een lucky goal, maar Union wettigde de voorsprong nadien met dominant spel en uitstekende kansen. 0-3 aan de rust had gekund, maar dat was buiten Bodart gerekend. De Standard-doelman hield rond het halfuur zowel Rasmussen, Puertas als Burgess van een treffer.



Standard liep hopeloos verloren en Balikwisha maakte het nog wat erger voor de thuisploeg met zijn tweede gele kaart. Kort voor de rust ontsnapte het tienkoppig Standard opnieuw aan een tweede tegengoal, weer kreeg Rasmussen de bal niet voorbij Bodart.