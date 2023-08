Gent-doelman Davy Roef redt 3 punten tegen KV Mechelen na penaltysave in allerlaatste minuut

Davy Roef is de penaltyheld van Gent. De doelman redde in de allerlaatste minuut een strafschop van KV Mechelen, waardoor Gent foutloos blijft in zijn competitiestart. Een owngoal van Lavalée was genoeg voor de Buffalo's om de 0-1-zege over de streep te trekken. Mechelen blijft met 1 op 6 achter.