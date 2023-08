Eupen smeert onherkenbaar Genk na Europees debacle eerste competitienederlaag aan

Florian Kohfeldt (trainer Eupen): "Mijn team toonde vandaag een geweldige mentaliteit. We verdedigden heel goed. In de tweede helft iets beter dan in de eerste. Natuurlijk had Genk kansen, maar uiteindelijk denk ik niet dat we die punten niet verdienden. We wilden iets dapperder zijn aan de bal, dat is niet echt gelukt. Ik denk niet dat we ons moeten excuseren dat we op deze manier speelden. We deden het heel goed en ik ben heel trots op mijn team vandaag."