Cercle Brugge laat met dominant vertoon in eigen huis geen kruimel liggen voor Charleroi

tweede helft, minuut 98. Einde. Cercle Brugge heeft zijn eerste driepunter van het seizoen te pakken. De vereniging was een maatje te groot voor een onmondig Charleroi. Somers opende al na ruim een kwartier de score en kort voor de rust maakte Denkey er vanaf de penaltystip 2-0 van. Een slap Charleroi kon Cercle in de tweede helft niet meer in de problemen brengen. .