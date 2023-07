Aanwinst Lucas Stassin schenkt Westerlo een laat punt na blunder van Eupen-doelman

Eupen - Westerlo in een notendop:

Westerlo loopt in het mes

Westerlo staat voor de lastige opgave om te bevestigen na een uitstekende rentree in eerste klasse. Bij Eupen ambiëren ze dan weer de Europe Play-offs en dat na het vertrek van sterkhouders Prevljak, Peeters en N'Dri. Ook geen eitje.



Het was wel Westerlo dat het best aan de partij begon. Met enkele goede combinaties werd er geduldig gezocht naar gaten in het pantser van de Panda's. Die waren niet vaak te vinden en Westerlo liep zelf in het mes.

Tegen de gang van het spel in prijkte de 1-0 op het scorebord. Bolat kon eerst nog een schot van Magnée keren, maar had geen verhaal op de rebound van Yentl Van Genechten. Westerlo stond zowaar op achterstand.



Niet dat de Kemphanen geen kansen bij elkaar voetbalde. Daci toonde zich gretig, al kon hij Nurudeen niet kloppen. Wanneer de doelman dan wel geklopt werd, kwam de lijnrechter tussenbeide. Gümüskaya scoorde dan wel, Daci stond in een voorafgaande fase buitenspel.