Landskampioen Antwerp opent seizoen met zakelijke zege tegen Cercle dankzij eigen doelpunt Daland

Ook in het nieuwe seizoen feest de Bosuil. Landskampioen Antwerp is de competitie begonnen met een zakelijke zege tegen Cercle Brugge. In een duel zonder veel kansen verschalkte Daland net voor rust zijn eigen doelman. De Vereniging maakte nooit echt aanspraak op een gelijkmaker, bij Antwerp vonden ze de 1-0 prima.