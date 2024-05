LIVE: Mengt flink gewijzigd Anderlecht zich op bezoek bij Antwerp nog in titelstrijd?

Riemer geeft titelhoop nog niet op: "Er kan nog veel gebeuren"

"Het duurde langer dan normaal om van die klap tegen Club Brugge te herstellen", gaf Anderlecht-coach Brian Riemer vrijdagnamiddag tijdens het persmoment toe.



"Dat was de beslissende wedstrijd dit seizoen en het liep uit op een hele grote teleurstelling. Maar het seizoen is nog niet gedaan: er is nog één wedstrijd te spelen en ook al hebben we het niet meer in eigen handen, kan er nog steeds veel gebeuren."



"We kunnen nog eerste, tweede of derde worden. Kijk maar naar vorig jaar, toen er in de laatste vijftien minuten drie verschillende kampioenen waren. Het is dus zaak om gefocust te blijven."