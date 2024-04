Union knokt zich helemaal terug in de titelstrijd na overtuigende comeback tegen Antwerp

Op één week tijd is het gevoel 180 graden gedraaid. Union is weer volop titelkandidaat na een overtuigende comeback tegen Antwerp. Janssen zette de bezoekers vroeg op voorsprong na een misser van Sadiki, maar Nilsson en Mac Allister trokken de scheve situatie nog voor rust recht. Twee treffers van Puertas brachten Brusselaars definitief weer tot op één punt van leiders Anderlecht en Club Brugge.

Ondanks een dramatische start in de Champions' Play-offs kreeg Union tegen Antwerp een uitgelezen kans om zich weer volop in de titelstrijd te gooien. In het eigen Joseph Marienstadion trok een dominant Union het laken ook meteen naar zich toe, maar de Brusselaars schoten nog maar eens in eigen voet.



Niet Moris, maar Sadiki ging dit keer in de fout. Hij kopte de bal ongelukkig en vooral slecht terug op Moris en zo kon Janssen profiteren. Tegen de gang van het spel in bracht de Nederlander Antwerp zo na ruim een kwartier op voorsprong.



Union ging niet bij de pakken zitten, maar botste op een sterk Antwerps blok. Als Amoura er dan toch eens doorglipte, was doelman Lammens op de afspraak.



Met de rust in zicht kon Union de code toch kraken. Met een heerlijke pass buitenkant voet van Machida werd Nilsson gelanceerd. De Zweed speelde de bal door de benen van Wijndal en vervolgens technisch verfijnd over Lammens in doel. Een echte klassegoal.



Union ging erop en erover, want nauwelijks twee minuten later keerde het de rollen helemaal om. De bal viel in de zestien voor de voeten van Mac Allister en met zijn eerste treffer voor de Brusselaars bracht de Argentijn Union op voorsprong.