Antwerp en Racing Genk azen op voorlopige derde plek in rechtstreeks duel

KRC Genk lijkt een goede flow te pakken te hebben, maar trainer Wouter Vrancken is op zijn hoede. "Antwerp heeft nog steeds een heel goede ploeg. Tegen Anderlecht waren ze in de eerste helft beter. Als je daar iets wilt gaan halen, moet je gewoon zelf top zijn."





De zege tegen Union verandert ook niet veel volgens Vrancken. "We moeten het vrank en vrije gevoel vasthouden en er alles voor geven. Er is een leuke eerste stap gezet. Nu is het kwestie van er gevolg aan te geven."