Standard ontwaakt pas na rust in leeg Sclessin, maar botst op OHL-doelman Leysen

Geen publiek en ook geen goals in Luik op speeldag 2 van de Europe Play-offs. OHL opende de wedstrijd op Sclessin met een leuke poging vanaf de middenlijn, voorts werd het een weinig sprankelende pot voetbal. Standard veerde recht in de tweede helft, maar doelman Leysen stond tot drie keer pal. Zo moeten beide ploegen tevreden zijn met een brilscore.

Beide ploegen lijken niet meer in aanmerking te komen voor een strijd om Europees voetbal. Dat de wedstrijd in een leeg Sclessin werd afgewerkt, kwam de spanning ook niet ten goede.

Invaller Price en Balikwisha kwamen een aantal keer gevaarlijk dicht bij een doelpunt. Tobe Leysen was nog niet in slaap gevallen en toonde zich alert.

Ewoud Pletinckx (OHL): "Beide ploegen hadden het redelijk goed onder controle. Daarom was het ook een match met weinig beleving. Ook het lege stadion hielp niet. We proberen vanaf nu van elke match toch nog iets te maken, vooral voor onze fans dan."

Souleyman Doumbia (Standard): "Het is niet fijn om een match voor een leeg stadion te spelen. Maar we zijn profs en doen ons best. Dat we geen goals slikken is positief. Nu gaan we strijden om zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement."

Oscar Garcia (trainer OHL): "Het is een eerlijk resultaat. We hebben kansen gehad, maar Toby (Leysen, red.) heeft ons ook geholpen met enkele reddingen."

Ivan Leko (trainer Standard): "Het was geen geweldige wedstrijd, maar beide teams hebben wel geprobeerd om te winnen. Zeker in de tweede helft hebben we ons getoond. Jammer dat we het dan niet hebben kunnen afmaken."