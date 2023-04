Union klimt na zinderende comeback tegen Kortrijk naar de gedeelde leidersplaats

Kortrijk-Union in een notendop:

Vooral dat laatste deed het Guldensporenstadion opleven. Kristof D'Haene is al sinds 2015 bij de club, maar speelde tegen Union zijn laatste wedstrijd. Dat hij bij de 2-1 zelf een strafschop forceerde om hem nadien - in twee tijden - om te zetten, zorgde voor een staande ovatie.

De thuisploeg zette zijn tegenstander dan ook stevig onder druk en trok bij momenten complexloos ten aanval. Met succes. Het kreeg eerst nog een doelpunt tegen van de basisdebutant Casper Terho, maar verzilverde zijn strijdlust nadien via de koppende Silva en de afscheidnemende D'haene.

KV Kortrijk had in eigen huis tegen Union niets meer te winnen, maar anderzijds ... ook absoluut niets meer te verliezen.

Toch was dit alles slechts een voorbode op de heropleving van Union.



Nadat zijn ploeg ook in het begin van de tweede helft duidelijk op zoek was naar zichzelf, zorgde Karel Geraerts voor een schokeffect. Op het uur voerde de trainer van Union een vierdubbele wissel door.



Sterkhouders als Boniface en Lazare moesten vanop de bank toekijken hoe hun ploegmakkers opeens het vuur weer aanwakkerden. In een bitsige en snelle slotfase herademde Union helemaal.



De owngoal van Watanabe na een dik uur was het startschot van de remontada. Amper vijf minuten later zorgde Terho met zijn tweede van de avond voor de voorsprong en Adingra zorgde na defensief dwalen uiteindelijk voor de doodsteek.



Union laat zo toch geen kostbare punten liggen met het oog op de Champions' play-offs. Voor Kortrijk was het een afscheid in mineur, maar anderzijds was er ook opluchting omdat het - zoals zijn buren uit Waregem - niet meer moest vechten om behoud.