Onwaarschijnlijke anticlimax voor KAA Gent, dat plek in top 4 vergooit tegen KV Oostende

Gent - Oostende in een notendop:

KV Oostende verrassend op voorsprong

"Oostende kan ontspannen voetballen. We gaan goed moeten zijn om hen opzij te zetten." Het bleken profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck voor de wedstrijd. Het al gedegradeerde KV Oostende leek wel bevrijd te voetballen. Toch was de eerste grote kans voor de Buffalo's. Hugo Cuypers werd het straatje in gestuurd, maar de topschutter liet de wenkende kans liggen.



Het sein voor KV Oostende om de neus aan het venster te steken. Tot twee keer toe moest Paul Nardi de meubelen redden voor Gent. Eerst op een poging van Sakamoto, een minuutje later op een schot van Hornby. Vanop de tribunes van de Ghelamco Arena weerklonken aan de rust enkele fluitconcerten.



Was het de vermoeidheid na een Europese wedstrijd of onderschatting? Feit was dat Gent vandaag absoluut niet op de afspraak was. De achterstand die in de lucht hing, kwam er uiteindelijk wel. Hornby nam het leer prima op de slof en kon Nardi dan toch eens kloppen: 0-1. In de Ghelamco Arena geloofden ze hun ogen niet.