"Zieke" Badji valt in en bezorgt Charleroi 3 gouden punten in Westerlo met late streep

De Roeck (trainer Westerlo): "Ik ben teleurgesteld, want had het gevoel dat we de betere ploeg waren deze wedstrijd. We wilden na de 2-2 voor het derde doelpunt gaan, wat mooi is. Maar dan krijg je er nog een tegen, dat is... Ik ga het niet zeggen. Al bij al kan ik mijn jongens niets verwijten."

"Play-off I? Het draait voor mij enkel om goed voetbal tonen en zo hoog mogelijk te eindigen. Als we het niet halen, is het geen ramp. We hebben al getoond dat we een meerwaarde zijn voor de competitie. Ik kan enkel tevreden zijn."