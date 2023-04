Rode lantaarn Seraing is de speelbal van dartel AA Gent

Seraing - Gent in een notendop

Seraing kan Gent nooit verontrusten

Door het vertrek van Ngadeu en de afwezigheid van Nurio, Piatkowski en Godeau moest Gent-coach Vanhaezebrouck in zijn defensie een ingewikkelde puzzel leggen. Hij had zich de moeite kunnen besparen, want zijn verdedigers kregen tegen een tandeloos Seraing eigenlijk geen werk.

Van bij de aftrap koos Gent immers de aanval. Seraing verdedigde zich op zijn eigen zompige veld zo goed en zo kwaad als het kon. Een dik kwartier hielden de Métallos het dankzij een knappe redding van Dietsch én met een dosis geluk vol. Toen belandde de bal in de voeten van Orban, en die kende alweer geen genade.

De Buffalo's bleven in de eerste helft op die karige 0-1 steken, maar na de rust liepen ze Seraing onder de voet. Orban kreeg een Luiks geschenk met een strik errond en bood twee minuutjes later zijn spitsbroeder Cuypers de 0-3 aan. Werkloze verdedigers Okumu en Torunarigha zorgden in duet voor de 0-4.

Tijd voor de langverwachte terugkeer van Tissoudali, al lag er duidelijk nog wat stof op zijn toverschoentjes. Hoe hard hij ook probeerde, scoren zat er niet in. Cuypers wist dan weer wel zijn tweede van de avond te maken. Met achttien doelpunten is hij nu alleen topschutter in de Jupiler Pro League.

Gent doet, mede door de nederlaag van Westerlo, een uitstekende zaak in de strijd om het laatste ticket voor de Champions Play-offs. Boven Seraing pakken zich steeds donkerdere onweerswolken samen. Een verlengd verblijf in eerste klasse lijkt inmiddels onmogelijk geworden.