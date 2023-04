Eupen: "Thuisvoordeel benutten om het sterk Anderlecht moeilijk te maken"

clock 11:26 vooraf, 11 uur 26. Slimani weer fit. Bij de vorige partij tegen OHL viel Slimani geblesseerd uit, maar de spits zit in de selectie. "Hij werd goed verzorgd bij de Algerijnse nationale ploeg en keerde nadien onmiddellijk terug. Hij bracht de hele interlandperiode bij onze medische cel door. We zijn blij dat hij deze week weer op het veld stond. Alles is heel goed verlopen." . Slimani weer fit Bij de vorige partij tegen OHL viel Slimani geblesseerd uit, maar de spits zit in de selectie. "Hij werd goed verzorgd bij de Algerijnse nationale ploeg en keerde nadien onmiddellijk terug. Hij bracht de hele interlandperiode bij onze medische cel door. We zijn blij dat hij deze week weer op het veld stond. Alles is heel goed verlopen."

clock 11:20 vooraf, 11 uur 20. Ik heb met Yari gesproken, zijn operatie is goed verlopen. En ik heb de andere spelers eraan herinnerd hoeveel geluk ze hebben, elke dag te kunnen doen waar je van houdt. Anderlecht-coach Brian Riemer.

clock 11:19 vooraf, 11 uur 19. Yari heeft bijna elke minuut gespeeld, hij is mijn talisman. Hij is dus een groot verlies, maar ik heb genoeg goede middenvelder en vele kwaliteit om hem te vervangen: Refaelov, Arnstad, Ashimeru, Diawara, Dreyer, Kana. Anderlecht-coach Brian Riemer.

clock 11:05 vooraf, 11 uur 05. Peeters en Charles-Cook weer fit, Prevljak onzeker. Bij Eupen is de griepinfectie achter de rug: Stef Peeters en Regan Charles-Cook trainden weer volop mee. Enkel achter Smail Prevljak staat een vraagteken. Hij keerde gisteren terug van bij Bosnië en is mogelijk niet 100 procent.



Enkel achter Smail Prevljak staat een vraagteken. Hij keerde gisteren terug van bij Bosnië en is mogelijk niet 100 procent.

clock 11:02 vooraf, 11 uur 02. We treffen een sterke tegenstander, de trainerswissel heeft geloond. De ploeg van Anderlecht is in vorm, speelt de beste pressing en tegenpressing van de Liga en pakt uit met precies offensief voetbal. Maar met ons thuisvoordeel willen we hen in moeilijkheden brengen. Eupen-coach Edward Still

clock 11:02 vooraf, 11 uur 02. We hebben van de interlandbreak gebruikgemaakt om de batterijen op te laden voor de laatste 4 belangrijke duels. Eupen-coach Edward Still

clock 10:56 vooraf, 10 uur 56. Heenmatch: 4-2. Op 30 oktober speelden de 2 in het Lotto Park, toen het 4-2 werd. Amuzu, Refaelov (2) en Ait El Hadj maakten de thuisgoals. Een owngoal van Hoedt en Peeters zorgden voor de bezoekende treffers.

clock 10:55 vooraf, 10 uur 55. Anderlecht jaagt op Europe Play-offs, Eupen op behoud. Anderlecht zit in volle strijd voor de Europe Play-offs, Eupen wil zich snel verzekeren van het behoud. Ook in Eupen-Anderlecht is de inzet hoog. Anderlecht staat voorlopig 10e met 42 punten, maar springt bij een zege weer naar 8 met 1 punt meer dan Charleroi en Cercle Brugge.



Anderlecht staat voorlopig 10e met 42 punten, maar springt bij een zege weer naar 8 met 1 punt meer dan Charleroi en Cercle Brugge.



Nummer 15 Eupen telt 27 punten, 3 meer dan Oostende en Zulte Waregem en 8 meer dan Seraing. Er zijn 3 zakkers.



Anderlecht speelt met vertrouwen na de kwalificatie voor de kwartfinales in de Conference League. Begin maart verloor het met 1-0 in de competitie in Gent, daarna volgde een 6 op 6 tegen Cercle en OHL.



Eupen won voor het laatst begin februari, tegen KV Mechelen. Daarna boekte het een 2 op 15. Het raapte punten tegen Cercle en Oostende. Voor de interlandbreak was Gent met 3-0 te sterk.

