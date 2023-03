Strijdvaardig Sint-Truiden steelt puntje van leider Genk na potige partij

Sint-Truiden - Genk in een notendop

Genk kan geen afstand nemen

Genk-coach Vrancken, die zijn carrière begon bij STVV, had beloofd om zijn spelers op vlaai te trakteren bij een overwinning. Sint-Truiden stelde alvast alles in het werk om Vrancken de kosten te besparen. De thuisploeg vloog er stevig in met een schot van Bruno en een kopbal van Hayashi.

Het verschil in intensiteit was vooral duidelijk in de duels. Vooral spierbundel Boya smeet zijn kilo's gretig in het rond. STVV zocht het randje op en ging er soms over. Genk kwam daardoor niet in zijn spel, maar had slechts één moment van inspiratie nodig. Samatta kopte een lekker strakke voorzet van Arteaga al duikend in doel. Daarmee was het moeilijkste achter de rug voor de leider.

Sint-Truiden was immers niet direct in staat om de vechtmodus uit te schakelen. Het ontsnapte ook toen Samatta een afgemeten voorzet van Trésor in het zijnet knalde. Vlak voor de rust viel de gelijkmaker letterlijk uit de lucht. Okazaki knikte een vrije trap in en Konaté liep hem voor alle zekerheid over de lijn.