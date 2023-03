Flitsend Standard nadert tot op punt van Club na dominant vertoon tegen onherkenbaar Westerlo

Laifis moet zijn handen niet eens gebruiken, want de vrijschop strandt in de muur.

Standard heeft zijn wissels al opgebruikt, waardoor Laifis nog voor een minuutje moet depanneren in doel. Westerlo heeft bovendien nog een vrije trap op een heel interessante plaats.

Wat een domper voor Standard. Matsuo snel op Bodart af, die de Japanner met zijn handen afstopt. Niet verboden voor een doelman, zij het wel dat Bodart buiten de grote rechthoek stond. Rood is logischerwijs zijn deel. De Luikse goalie is er volgende week tegen Club niet bij.

tweede helft, minuut 85. Met het einde van de partij stilaan in zicht probeert Westerlo nog een aanval in mekaar te knutselen, maar echt overtuigend is het niet. De bezoekers waren ontstellend zwak, hun verre top 4-droom krijgt vandaag een stevige knauw. .