Dominant Antwerp laat doelpuntenmachine dolletjes draaien tegen onherkenbaar KV Mechelen

Antwerp - KV Mechelen in een notendop

Man van de match: Mandela Keita staat niet op het scoreblad, maar was vandaag weer outstanding voor The Great Old. Zijn scherp doordekken op de onvoorzichtige Lavalée leidde wel het openingsdoelpunt in, en samen met zijn buurman Vermeeren was hij 90 minuten absoluut baas op het middenveld, met veel goede tussenkomsten.

1-2-3 uitgeteld

Antwerp nam daarna het stuur gemakkelijk over en opnieuw was het Ekkelenkamp die zonder veel moeite zijn tweede maakte. Afgeweken voorzet Janssen, makkelijk intikken Ekkelenkamp.

Had gekund, want het was zo goed als alleen Antwerp dat de klok sloeg. Na twaalf slappe minuten kreeg Ekkelenkamp de 1-0 op een dienblaadje. Slecht uitvoetballen van KV Mechelen en een scherpe Keita maakten het de Nederlander al te makkelijk.

Rustig controleren

Na rust kwam er voor KV Mechelen geen verbetering, ondanks een dubbele wissel. Antwerp was baas, zonder echte kansen toe te staan.

Antwerp controleerde en dat kwam het spelpeil niet ten goede. Pas in de 70ste minuut kwam er echt gevaar in de tweede helft, en meteen was het ook prijs voor de thuisploeg. Janssen kopte goed door op een verre bal van Butez, Kerk plaatste de bal mooi voorbij Coucke.

Amper een kwartier later deed Janssen zijn kunstje nog eens over, deze keer was het Balikwisha die het cadeau in ontvangst mocht nemen.

Een dramatische generale repetitie voor KV Mechelen voor de bekerfinale, maar wie weet betekent dat beterschap voor de première. Antwerp is de beste ploeg na de winterstop en schuift op richting Racing Genk.