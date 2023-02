LIVE: Union heeft geen kind aan mak Essevee

Het was niet zijn meest opvallende partij, maar met een lekkere trap zorgt Teuma voor het orgelpunt in deze wedstrijd. 4-0, opnieuw een pijnlijke avond voor Zulte Waregem.

Als de partij bij de 2-0 van Boniface nog niet dood was, dan is ie na het doelpunt van Nilsson morsdood.

clock 79'

tweede helft, minuut 79. Nilsson blijft scoren. Een beetje uit het niets staat de 3-0 op het bord. Na wat geharrewar duikt Nilsson de bal met het hoofd in doel. De Zweed is de laatste tijd goed bij schot (of kop) en zit aan vijf competitiegoals. .