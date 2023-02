LIVE: Sint-Truiden leidt na gelukkige strafschop tegen beter Kortrijk

Sint-Truiden is zijn voorsprong in deze eerste minuten na de pauze aan het wettigen. Kortrijk moet achteruit.

tweede helft, minuut 52. Meer STVV. Sint-Truiden is zijn voorsprong in deze eerste minuten na de pauze aan het wettigen. Kortrijk moet achteruit. .

Hayashi krijgt de bal van dichtbij hard in zijn gezicht. De Japanner moet even naar de kant.

Hayashi wordt verzorgd. Hayashi krijgt de bal van dichtbij hard in zijn gezicht. De Japanner moet even naar de kant. . tweede helft, minuut 49.

Het is tot dusver een frustrerende avond voor Kortrijk in het Daio Wasabi Stadium van Sint-Truiden. Kunnen de Kerels het keren in de tweede helft?

tweede helft, minuut 46. Het is tot dusver een frustrerende avond voor Kortrijk in het Daio Wasabi Stadium van Sint-Truiden. Kunnen de Kerels het keren in de tweede helft? .

clock 45'

eerste helft, minuut 45. Dom van Koita! Of toch niet? Koita vergeet even dat hij al een kaart achter zijn naam heeft en gaat dan ogenschijnlijk duiken in de zestien. Scheids Vergoote trekt in gedachten al rood, maar moet naar de beelden kijken... .