KV Kortrijk staat met twee benen in degradatiestrijd na nederlaag tegen STVV

Sint-Truiden - Kortrijk in een notendop

Knullige penalty beslist over winst en verlies

Kortrijk was nochtans niet slecht begonnen. Het vele balbezit van de bezoekers leidde echter zelden tot gevaar, een euvel dat hen de hele avond parten speelde. Guèye kopte een precies afgemeten voorzet van D'Haene over en wat later moest Schmidt een krul van Kadri uit de winkelhaak zweven. Daarmee hadden we de kansen van KVK gehad.

Sint-Truiden stelde daar nog minder tegenover. Enkel Koita kreeg het in aantal beperkte publiek aan het juichen met zijn acties. Bij Kortrijk leunden ze voor de creatieve ingevingen op Selemani. Die dacht een strafschop te verdienen nadat Teixeira in zijn veter was blijven haken, maar scheidsrechter Vergoote zag daar geen graten in.

Vlak voor de rust moest Vergoote een andere knoop doorhakken. Hij was vast van plan om Koita voor een schwalbe met een tweede gele kaart weg te sturen, maar na het bekijken van de beelden bedacht hij zich: strafschop voor STVV. Bruno trof de lat, maar de bal kaatste via de rug van de onfortuinlijke Vandenberghe toch tegen het net.

In de tweede helft kon Kortrijk de frustraties niet omzetten in kansen. Sint-Truiden sloot de weg naar doel hermetisch af en het gebrek aan ideeën bij de Kerels werd pijnlijk duidelijk. Diep in de toegevoegde tijd ranselde Vandenberghe zelfs nog een lekker schot van Reitz uit de bovenhoek.

STVV wipt opnieuw naar een plekje in de Europe play-offs, terwijl Kortrijk het weer benauwder krijgt in de degradatiestrijd. Eupen en Seraing naderen en morgen speelt een steeds sterker ogend Zulte Waregem nog, zij het wel op het veld van Union.