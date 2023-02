Een topper om snel te vergeten: Antwerp en Club Brugge komen niet tot scoren

Fase per fase

Fase per fase

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. Einde. Een flauwe topper krijgt de uitslag die het verdient, een 0-0-gelijkspel. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en konden amper voor doelgevaar zorgen. In de slotfase kwam De Laet wel nog tot twee keer toe dicht bij de 1-0. . Einde Een flauwe topper krijgt de uitslag die het verdient, een 0-0-gelijkspel. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en konden amper voor doelgevaar zorgen. In de slotfase kwam De Laet wel nog tot twee keer toe dicht bij de 1-0.

clock 90+6' tweede helft tweede helft, minuut 96 match afgelopen

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Odoi mikt op Butez. Zowaar nog een kans voor Club. Odoi krijgt de eerste bal tussen de palen van Club in de tweede helft, maar Butez pareert zijn schot. . Odoi mikt op Butez Zowaar nog een kans voor Club. Odoi krijgt de eerste bal tussen de palen van Club in de tweede helft, maar Butez pareert zijn schot.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. We zijn halfweg de 5 minuten extra tijd. Zit het venijn in de staart? . We zijn halfweg de 5 minuten extra tijd. Zit het venijn in de staart?

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. De Laet mikt over. Antwerp snuffelt nog aan de 1-0! Kerk zet zich door in de zestien en schildert de bal op de voet van De Laet. Die haalt in één tijd uit en ziet zijn schot rakelings over doel zoeven. Hier komt Club bijzonder goed weg. . De Laet mikt over Antwerp snuffelt nog aan de 1-0! Kerk zet zich door in de zestien en schildert de bal op de voet van De Laet. Die haalt in één tijd uit en ziet zijn schot rakelings over doel zoeven. Hier komt Club bijzonder goed weg.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Club Brugge, Roman Jaremtsjoek erin, Kamal Sowah eruit wissel substitution out Kamal Sowah substitution in Roman Yaremchuk

clock 88' tweede helft, minuut 88. Parker probeert nog iets met de inbreng van Jaremtsjoek. Hij lost de toch wel ontgoochelende Sowah af. . Parker probeert nog iets met de inbreng van Jaremtsjoek. Hij lost de toch wel ontgoochelende Sowah af.

clock 88' tweede helft, minuut 88. Het is echt een wedstrijd om op een 0-0-gelijkspel te eindigen. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het is echt een wedstrijd om op een 0-0-gelijkspel te eindigen. Peter Vandenbempt op Radio 1

clock 87' tweede helft, minuut 87. De laatste vijf minuten reguliere speeltijd zijn ingegaan. Krijgen we nog wat te zien op de Bosuil of blijft het bij een troosteloze 0-0? . De laatste vijf minuten reguliere speeltijd zijn ingegaan. Krijgen we nog wat te zien op de Bosuil of blijft het bij een troosteloze 0-0?

clock 81' tweede helft, minuut 81. Mignolet reageert alert. Toch even alle hens aan dek bij Club bij een hoekschop voor Antwerp. De bal komt aan de tweede paal bij de verraste De Laet. Mignolet grijpt gepast in en smoort het gevaar in de kiem. . Mignolet reageert alert Toch even alle hens aan dek bij Club bij een hoekschop voor Antwerp. De bal komt aan de tweede paal bij de verraste De Laet. Mignolet grijpt gepast in en smoort het gevaar in de kiem.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Janssen mikt naast. Na balverlies van Vanaken gaat het snel naar Janssen. Hij waagt zijn kans met een verre knal, maar zijn afgeweken schot gaat naast. . Janssen mikt naast Na balverlies van Vanaken gaat het snel naar Janssen. Hij waagt zijn kans met een verre knal, maar zijn afgeweken schot gaat naast.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Club Brugge, Casper Nielsen erin, Mats Rits eruit wissel substitution out Mats Rits substitution in Casper Nielsen

clock 79' tweede helft, minuut 79. Einde wedstrijd voor Rits, hij wordt naar de kant gehaald voor Nielsen. Kan hij nog wat schwung brengen bij Club? . Einde wedstrijd voor Rits, hij wordt naar de kant gehaald voor Nielsen. Kan hij nog wat schwung brengen bij Club?

clock 77' tweede helft, minuut 77. Kerk mist precisie. Plots een snelle omschakeling bij Antwerp. Kerk heeft ruimte in de zestien en probeert het met een plaatsbal, maar zijn vizier staat niet op scherp. Mignolet ziet de ongevaarlijke poging over doel gaan. . Kerk mist precisie Plots een snelle omschakeling bij Antwerp. Kerk heeft ruimte in de zestien en probeert het met een plaatsbal, maar zijn vizier staat niet op scherp. Mignolet ziet de ongevaarlijke poging over doel gaan.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Ook Onyedika pakt geel. Onyedika is de volgende die een gele kaart pakt. Hij wordt terecht bestraft voor een stevige tackle op Janssen. . Ook Onyedika pakt geel Onyedika is de volgende die een gele kaart pakt. Hij wordt terecht bestraft voor een stevige tackle op Janssen.

clock 76' Gele kaart voor Raphael Onyedika van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 76 yellow card Raphael Onyedika Club Brugge

clock 75' tweede helft, minuut 75. Van Bommel grijpt in bij Antwerp. Valencia wordt tussen de lijnen gedropt, voor Balikwisha is de wedstrijd voorbij. . Van Bommel grijpt in bij Antwerp. Valencia wordt tussen de lijnen gedropt, voor Balikwisha is de wedstrijd voorbij.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Antwerp, Anthony Valencia erin, Michel Ange Balikwisha eruit wissel substitution out Michel Ange Balikwisha substitution in Anthony Valencia

clock 71' Gele kaart voor Brandon Mechele van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 71 yellow card Brandon Mechele Club Brugge