Diawara aan de aftrap bij Anderlecht, Vertonghen op de bank tegen OHL

clock 13:27 vooraf, 13 uur 27. De druk ligt bij Anderlecht, want een vierde nederlaag op een rij is uit den boze. Bert Sterckx. De druk ligt bij Anderlecht, want een vierde nederlaag op een rij is uit den boze. Bert Sterckx

clock 13:22 vooraf, 13 uur 22. Defensief zit het wel snor bij Anderlecht, dat met vijf tegengoals samen met Antwerp de beste verdediging in de Jupiler Pro League heeft. Aanvallend kan het met negen doelpunten stukken beter. . Defensief zit het wel snor bij Anderlecht, dat met vijf tegengoals samen met Antwerp de beste verdediging in de Jupiler Pro League heeft. Aanvallend kan het met negen doelpunten stukken beter.

clock 13:13 2015. Sinds OHL terug op het hoogste niveau speelt, verloor het niet meer van Anderlecht. De laatste paarse zege dateert zo al van eind 2015, toen er thuis met 3-2 werd gewonnen. . vooraf, 13 uur 13. statistics 2015 Sinds OHL terug op het hoogste niveau speelt, verloor het niet meer van Anderlecht. De laatste paarse zege dateert zo al van eind 2015, toen er thuis met 3-2 werd gewonnen.

clock 13:06 vooraf, 13 uur 06.

clock 13:03 vooraf, 13 uur 03. Vertonghen is heel bescheiden, maar iemand als hij kan veel bijbrengen in de kleedkamer én op het veld. Felice Mazzu. Vertonghen is heel bescheiden, maar iemand als hij kan veel bijbrengen in de kleedkamer én op het veld. Felice Mazzu

clock 13:00 vooraf, 13 uur . Anderlecht verloor in eigen huis nog nooit een competitieduel van OHL. Het won drie keer en speelde drie keer gelijk. Vorig seizoen bleef het 0-0 in het Lotto Park. . Anderlecht verloor in eigen huis nog nooit een competitieduel van OHL. Het won drie keer en speelde drie keer gelijk. Vorig seizoen bleef het 0-0 in het Lotto Park.

clock 12:49 vooraf, 12 uur 49. Anderlecht zit alweer niet in een geweldige periode. Het verloor zijn laatste drie wedstrijden, ook al was er de verkwikkende strafschoppenreeks na de 0-1 tegen Young Boys Bern. In die drie matchen maakte paars-wit één goal, een afgeweken schot van Murillo. Geen leuk moment om OHL te bekampen. Dat draait met 12 op 18 bovenin mee en verloor enkel van Antwerp en Club Brugge. Het loopt dus gesmeerd bij de Leuvenaars. . Anderlecht zit alweer niet in een geweldige periode. Het verloor zijn laatste drie wedstrijden, ook al was er de verkwikkende strafschoppenreeks na de 0-1 tegen Young Boys Bern. In die drie matchen maakte paars-wit één goal, een afgeweken schot van Murillo. Geen leuk moment om OHL te bekampen. Dat draait met 12 op 18 bovenin mee en verloor enkel van Antwerp en Club Brugge. Het loopt dus gesmeerd bij de Leuvenaars.

clock 12:41 Mazzu en Brys in evenwicht. Coaches Felice Mazzu en Marc Brys kwamen elkaar al zeven keer eerder tegen. Ze wonnen allebei drie keer, één keer eindigde het treffen op een gelijkspel. Ook in het doelsaldo lossen ze elkaar niet: 13-13. . vooraf, 12 uur 41. statistics Mazzu en Brys in evenwicht Coaches Felice Mazzu en Marc Brys kwamen elkaar al zeven keer eerder tegen. Ze wonnen allebei drie keer, één keer eindigde het treffen op een gelijkspel. Ook in het doelsaldo lossen ze elkaar niet: 13-13.

clock 12:35 vooraf, 12 uur 35. Opstelling Oud-Heverlee Leuven. Minder zorgen bij OHL, waar enkel Ricca ontbreekt. Ouedraogo vult het gat op. . Opstelling Oud-Heverlee Leuven Minder zorgen bij OHL, waar enkel Ricca ontbreekt. Ouedraogo vult het gat op.

clock 12:34 vooraf, 12 uur 34.

clock 12:32 vooraf, 12 uur 32. Opstelling Anderlecht. Het elftal van Anderlecht wordt wat door elkaar geklutst door buikgriep bij Verschaeren, Amuzu en Stroeykens. Sadiki, El Hadj en Esposito komen zo aan de aftrap. Dat geldt ook voor aanwinst Diawara, die Kana vervangt. Vertonghen zit op de bank. . Opstelling Anderlecht Het elftal van Anderlecht wordt wat door elkaar geklutst door buikgriep bij Verschaeren, Amuzu en Stroeykens. Sadiki, El Hadj en Esposito komen zo aan de aftrap. Dat geldt ook voor aanwinst Diawara, die Kana vervangt. Vertonghen zit op de bank.

clock 12:31 vooraf, 12 uur 31.

clock 12:21 vooraf, 12 uur 21. Het is mooi en verdiend dat we bovenaan staan. We zullen wel meteen op de afspraak moeten zijn, want Anderlecht zal scherp starten. Marc Brys. Het is mooi en verdiend dat we bovenaan staan. We zullen wel meteen op de afspraak moeten zijn, want Anderlecht zal scherp starten. Marc Brys

clock 10:53 vooraf, 10 uur 53.

clock 04-09-2022 04-09-2022.

clock 23:32 vooraf, 23 uur 32.

clock 23:31 vooraf, 23 uur 31. Jan Vertonghen en Amadou Diawara zitten zoals verwacht al in de selectie van Anderlecht voor de wedstrijd tegen OH Leuven van zondag. Afwachten of Felice Mazzu hen ook in de basisploeg zet. Onder meer Benito Raman ontbreekt in de selectie. . Jan Vertonghen en Amadou Diawara zitten zoals verwacht al in de selectie van Anderlecht voor de wedstrijd tegen OH Leuven van zondag. Afwachten of Felice Mazzu hen ook in de basisploeg zet. Onder meer Benito Raman ontbreekt in de selectie.

clock 23:30 vooraf, 23 uur 30.

clock 23:30 vooraf, 23 uur 30.

clock 23:29 - Vooraf Vooraf, 23 uur 29