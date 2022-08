LIVE: Westerlo leidt aan de rust, Standard mist scherpte

Westerlo maakt er bijna 3-0 van! Nu is het Vetokele opnieuw die diep gestuurd wordt. Zijn schot gaat onder Bodart door, maar raakt de doelman net en gaat uit voor een corner.

tweede helft, minuut 53. Westerlo weer! Westerlo maakt er bijna 3-0 van! Nu is het Vetokele opnieuw die diep gestuurd wordt. Zijn schot gaat onder Bodart door, maar raakt de doelman net en gaat uit voor een corner. .

tweede helft, minuut 50. Voorsprong verdubbeld. Jaja! Nene Dorgeles wordt in de diepte gestuurd door Jan Bernat en krult de bal rond Bodart. 2-0, Standard heeft serieus wat werk. .

rust, 17 uur 05. We zijn weer vertrokken. Houdt Westerlo de voorsprong vast? .

rust, 16 uur 50. Rust! De spelers zoeken de schaduw op van de kleedkamer. Westerlo kwam in een aangename wedstrijd verdiend op voorsprong vijf minuten voor de rust. Standard voetbalt mee maar slaagt er niet in om echte kansen te creëren. Wat kan Ronny Deila aanpassen tijdens het kwartier? .

eerste helft, minuut 34. Beide ploegen willen wel maar kunnen goesting nog niet omzetten in echte kansen. .

eerste helft, minuut 29. Harkin gespot. De regisseur maakt gebruik van de drankpauze om de nieuwe sportief directeur van Standard in beeld te nemen. Fergal Harkin woont zijn eerste Standard-match in functie bij. Wat zullen zijn bevindingen zijn? .

clock 22'

eerste helft, minuut 22. Standard drukt. Standard heeft even het balbezit opgeëist en bouwt geduldig op. Donnum kan infiltreren in de zestien maar wordt afgestopt. De Rouches willen een penalty maar de scheidsrechter ziet er geen graten in. .