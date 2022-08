Knullig eigen doelpunt en fenomenale Butez bezorgen Antwerp gevleide zege in Eupen

Eupen - Antwerp in een notendop:

In deze hittegolf-tijden is het overal warm, maar de laatste weken schijnt de zomerzon toch nog wat feller in Antwerpen. The Great Old was dit seizoen voorlopig foutloos en hoopte in Eupen dat perfecte rapport te behouden.

Maar van een zomerzoete sfeer bij het Stamnummer 1 was er aan de Kehrweg weinig sprake. Antwerp acteerde alsof het een zonneslag had en speelde 90 minuten lang erg weinig klaar.



Voor de rust kon het één keer echt dreigen, maar Frey trapte van dichtbij op Eupen-doelman Moser. Alderweireld probeerde het dan maar van achter de middenlijn, maar zijn raket landde een meter naast de winkelhaak.



Antwerp voetbalde flauw en kwam vlak voor rust nog goed weg: Boterberg fluitte een strafschop na een fout van De Laet op Charles-Cook, maar de VAR legde het leer uiteindelijk nog buiten de rechthoek.



Eupen voelde dat er iets te rapen viel en nam na de pauze het commando over. Nuhu zorgde voor een eerste waarschuwing, wat later buffelde Kral de bal met zijn schouder op de deklat.