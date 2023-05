Union werpt zich op als grote uitdager van Antwerp na uppercut aan Genk

Union - Genk in een notendop

Opvallend: Het is al van februari geleden dat Genk nog kon winnen op verplaatsing. Veel te weinig, zo mag en kan je geen kampioen spelen. Afstraffen deed Union vandaag.

Speciale noot voor Paintsil, die zich na Antwerpen ook in Brussel uitgefloten wist door het thuispubliek. Ja, Burgess daagde hem uit, maar opnieuw kan de Genkie zijn emoties niet onder controle houden. Het is emotioneel voetbal van de Limburgers, maar de koelbloedigheid om een titelstrijd te winnen ontbreekt.

Een veranderde score, een veranderd spelbeeld. Of toch voor tien minuten. Genk probeerde te reageren met Samatta, maar kon Moris niet echt doen zweten. Union controleerde, combineerde, maar creëerde zelf niet zo veel. Boniface testte de reflexen van Vandevoordt, Teuma kon niet genoeg deviëren om veel te bereiken op een listig passje van Boni.

Na 12 minuten was het dan genoeg gespeeld, en vloog de luchtmacht van Union uit. Teuma zwierde zijn corner voor doel, Burgess gebruikte goed het block van Senne Lynen en kopte onhoudbaar voorbij de verraste Vandevoordt.

De eerste helft in het Dudenpark begon rustig, met Genk dat wel wilde en Union dat hen in de waan liet. Tien minuten vooral middenveldvoetbal, met wederzijdse prikjes.

Achtervolgers onder mekaar in het Dudenpark, windhonden met Antwerp als haas.

Geel feestje

Na rust slachtofferde Vrancken zijn jonkies El Khannous en Oyen, en dat leek op te leveren. Met veel goesting en schwung trokken de bezoekers met nieuwkomers Sor en Tolu naar voren, en dwongen kansen af. Munoz testte Moris met een kopbal voor de grootste kans.

Maar Union absorbeerde, zoals zo vaak, meesterlijk, om dan zelf uit te breken en gaf Genk lik op stuk. Ster van het seizoen Boniface werd neergemaaid door Munoz en versierde een penalty. Vergoote zag eerst nog een schwalbe, maar stelde na tv-kijken zijn mening bij. Bal op de stip, een werkje voor Teddy Teuma, met voorspelbaar resultaat.

Genk gaf op, en Union duwde door, met sprankelend voetbal. Teddy Teuma, uiteraard hij, toverde, en gaf dan ook nog zijn tweede assist van de avond. Een kopie van doelpunt 1, met Burgess die naar de bal, en de overwinning, dook.

Het had ook nog met 10 tegen 11 kunnen eindigen, als Vergoote streng was geweest. Arteaga trapte na op Lazare, frustratie uiteraard. De mannen in het VAR-kantoor vonden het rood, maar de on-field ref hield voet bij stuk. Opnieuw laat Genk zich zo wel kennen.

En zo blijft er de facto maar één jagende windhond meer over. Overklast op zo goed als alle vlakken, mag Genk blij zijn met een mooi seizoen dat heel waarschijnlijk eindigt op de derde plaats. Union is de enige uitdager van Antwerp, en moet in de laatste speeldag naar de Bosuil.

Wel nog nooit zo'n rustige haas gezien.