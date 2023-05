Uitgekookt Union houdt zichzelf in de titelstrijd met driepunter op veld van Club Brugge

Club Brugge - Union in een notendop:

Fraaie treffer van Victor Boniface

In een kansarme wedstrijd moest de thuisploeg het hebben van enkele kopballen terwijl Union speculeerde op de tegenaanval. Net voor rust loonde die strategie. Van der Heyden verstuurde de perfecte lange bal op Victor Boniface die er iets heel fraais mee deed. Met zijn linker poeierde de spits de 0-1 in het zijnet. Koude douche voor Club.

Mignolet verkijkt zich op afgeweken bal

Scherp uit de kleedkamer komen, luidde het blauw-zwarte devies. Maar dat draaide even anders uit. In de eerste minuut zag Lazare zijn schot via Spileers afwijken waardoor Mignolet zich liet verrassen. Daar zag de doelman niet al te goed uit en dat net op de dag dat hij zijn Gouden Schoen in ontvangst kreeg.



Club probeerde dan toch een vuist te maken en bijna zaten ze terug in de wedstrijd. Van der Heyden riep Jutgla echter een halt toe door het leer van de lijn te keren.

Aan de overzijde trilden de netten wel, maarstond Boniface wel degelijk buitenspel. Rik De Mil gooide nog wat youngsters tussen de lijnen en die zorgden voor wat extra druk. Dat resulteerde nog in de aansluitingstreffer van Vanaken, maar niet meer dan dat.



Union staat door de zege weer tussen de mensen en kan de topper tussen Antwerp en Genk afwachten. Club is dan weer wat verder verwijderd van de derde plek.