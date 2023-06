Topschutter Cuypers kruidt zijn productief seizoen af met hattrick

KAA Gent - Standard in een notendop:

Gent draait vroege achterstand om in voorsprong

Gent was als winnaar van de Europe Play-offs al zeker van een Europees ticket en ook voor Standard stond er niks meer op het spel. Alle ingrediënten dus aanwezig voor een typische eindeseizoenswedstrijd. Bodart leek alvast in vakantiemodus met knullig balverlies in de openingsminuut, Kums strafte het net niet af.



Pas na 10 minuten knutselde Standard een voldragen aanval in elkaar en het was wel meteen raak. Donnum zette zich knap door in de zestien en legde perfect terug naar de vrijstaande Balikwisha. Die maakte het in één tijd keurig af.



Gent bakte er weinig van, maar had genoeg aan een klasseflits van Cuypers om halfweg de eerste helft langszij te komen. Na een bijzonder knappe één-twee met Vadis Odjidja maakte de topschutter alleen voor Bodart zijn 25e competitietreffer.



De thuisploeg groeide in de wedstrijd, Standard moest het spel ondergaan. Bodart had een knappe reflex nodig om Hong van de 2-1 te houden. Kort voor de rust lukte het wel opnieuw voor Gent. Wie anders dan Cuypers kopte raak op een uitstekende voorzet van Torunarigha.