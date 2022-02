Zulte Waregem boekt zege van levensbelang in kelderkraker tegen Seraing, Vossen scoort enige goal

Zulte Waregem doet een gouden zaak in strijd om het behoud en springt nu naar een gedeelde 14e plek met Standard. Seraing blijft voorlaatste en lijkt zich te moeten voorbereiden op barragematchen met het nummer 2 in 1B.

einde, 22 uur 51. Het zit erop! Zulte Waregem doet een gouden zaak in strijd om het behoud en springt nu naar een gedeelde 14e plek met Standard. Seraing blijft voorlaatste en lijkt zich te moeten voorbereiden op barragematchen met het nummer 2 in 1B. Vossen besliste 10 minuten voor rust de partij met andermaal een belangrijke goal. Seraing liet de kansen vooral voor de pauze liggen. .

Simons prult onrustig aan zijn rode band als coach van Zulte Waregem. De tijd tikt verder in het voordeel van Zulte Waregem. Seraing is niet bij machte om nog een vuist te maken.

tweede helft, minuut 93. Simons prult onrustig aan zijn rode band als coach van Zulte Waregem. De tijd tikt verder in het voordeel van Zulte Waregem. Seraing is niet bij machte om nog een vuist te maken. .

90+1'

tweede helft, minuut 91. "Wij zijn de boeren, wij zakken niet", is te lezen op een spandoek in de spionkop van Zulte Waregem. Ze zijn in elk geval goed op weg, nog 3 minuten volhouden en een grote stap richting de redding is gezet. .