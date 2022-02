Gouden Schoen Paul Onuachu loodst Racing Genk met goal en assist voorbij KV Kortrijk

Genk - KV Kortrijk in een notendop:

Onuachu beslist al voor rust de match

Met het oog op de Europe play-offs stond er voor zowel Racing Genk als KV Kortrijk nog heel wat op het spel. Mits winst konden de West-Vlamingen op 1 punt van Genk en dus de 8e plaats komen.

De thuisploeg was niet van plan om het rustig aan te doen en zette al snel orde op zaken. Thorstvedt en Onuachu lieten de eerste kansen nog onbenut, maar net voorbij het openingskwartier stond de Gouden Schoen op de juiste plaats. Hij kopte een hoekschop onhoudbaar voorbij Ilic.

Kortrijk werd in het nauw gedreven en moest dat even later bekopen met een tweede tegentreffer. Onuachu bracht een voorzet van Ito uitstekend terug voor doel en Paintsil hoefde zijn voet maar tegen het leer te zetten.

Kort voor rust gaf Lucumi de bezoekers wel bijna opnieuw hoop. Hij trapte een bal plompverloren tegen Badamosi waardoor Messaoudi uit het niets oog in oog kwam te staan met Vandevoordt. De Genkse doelman won het pleit. Genk was aan de pauze al zegezeker.

Over de tweede helft kunnen we kort zijn. Kortrijk was net iets meer aanwezig, maar echt grote kansen leverde dat nu ook weer niet op. Messaoudi trapte opnieuw een open kans op Vandevoordt. Aan de overkant toonde ook Ilic zijn kunnen met een straffe reflex op een gemaakte goal van Sadick.

Genk herpakt zich zo na de pijnlijke nederlaag op het veld van Anderlecht en heeft nu een kloof van 5 punten op het nummer 9 Cercle Brugge. Kortrijk blijft 11e en lijkt de Europe play-offs te mogen vergeten.