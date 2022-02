Club Brugge verkleint kloof op Union na zege tegen Charleroi, Rits matchwinnaar met 2 goals

Andreas Skov Olsen pakte met Club Brugge een deugddoende zege. "Het was heel belangrijk om als ploeg veerkracht te tonen. Dit was een geweldige avond om de fans drie punten te geven. Ik had een paar keer kunnen scoren, maar ik had wat pech. De keeper redde ook heel goed. Hopelijk lukt het volgende keer."

De Deense buitenspeler slaagde er wel in om een assist uit te delen. "Dat was een heel goede goal van de ploeg, op een soort van counter. Ik kreeg de bal, ging rond mijn verdediger en zag Mats helemaal alleen aan de eerste paal. Een prachtige goal van hem."

Skov Olsen begint stilaan zijn ritme te vinden in Brugge. "In de eerste helft was de ruimte beperkt. In de tweede helft was het meer open. Logisch ook als de tegenstander moet komen. Dat was beter voor mij. Ik vind het hier geweldig!"