Beerschot grijpt levenslijn in Operatie Redding na knappe remonte tegen KV Kortrijk

Zou het dan toch nog kunnen? Beerschot heeft een van zijn laatste kansen in Operatie Redding gegrepen met een 2-1-zege tegen KV Kortrijk. Nochtans was de rode lantaarn opnieuw dramatisch aan de partij begonnen met een snelle tegentreffer, maar Felipe Avenatti en Illias Sebaoui konden de scheve situatie nog omkeren. De kloof met Seraing: 7 punten, plus een inhaalmatch tegen Standard achter de hand.