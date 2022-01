Zulte Waregem en OHL voeren wijzigingen in basiself door om nederlagen door te spoelen

18:20 vooraf, 18 uur 20. Degradatiestress? OHL vertoeft momenteel op een 13e plek in de Jupiler Pro League, Zulte Waregem staat 16e. Met respectievelijk 26 en 23 punten hebben de ploegen nog buffer ten opzichte van de kelder van het klassement. Toch willen beide coaches zo snel mogelijk de degradatiestress van zich schudden. . Degradatiestress? OHL vertoeft momenteel op een 13e plek in de Jupiler Pro League, Zulte Waregem staat 16e. Met respectievelijk 26 en 23 punten hebben de ploegen nog buffer ten opzichte van de kelder van het klassement. Toch willen beide coaches zo snel mogelijk de degradatiestress van zich schudden.

18:14 De teneur vanavond, "een belangrijke wedstrijd":. vooraf, 18 uur 14. De teneur vanavond, "een belangrijke wedstrijd":

18:07 Beide ploegen slikten 3-1-nederlaag. De vorige speeldag was geen pretje voor zowel Zulte Waregem als OHL. De West-Vlamingen slikten 3 goals tegen Cercle Brugge, Vossen kon in de slotminuten nog tegenprikken. Ook OHL ging met die cijfers de boot in tegen Beerschot. Wie gaat op zoek naar eerherstel? . vooraf, 18 uur 07. Beide ploegen slikten 3-1-nederlaag De vorige speeldag was geen pretje voor zowel Zulte Waregem als OHL. De West-Vlamingen slikten 3 goals tegen Cercle Brugge, Vossen kon in de slotminuten nog tegenprikken. Ook OHL ging met die cijfers de boot in tegen Beerschot. Wie gaat op zoek naar eerherstel?

18:02 vooraf, 18 uur 02. Ook Zulte Waregem wisselt. Zulte Waregem komt ook met een gewijzigd elftal aan de aftrap. De bekende namen voorin behouden het vertrouwen. Ciranni verdwijnt uit de ploeg, Cools en Hubert moeten ervoor zorgen dat de ploeg niet weer 3 doelpunten slikt. . Ook Zulte Waregem wisselt Zulte Waregem komt ook met een gewijzigd elftal aan de aftrap. De bekende namen voorin behouden het vertrouwen. Ciranni verdwijnt uit de ploeg, Cools en Hubert moeten ervoor zorgen dat de ploeg niet weer 3 doelpunten slikt.



18:00 vooraf, 18 uur .

17:54 vooraf, 17 uur 54. Brys gooit elftal om. Na de 3-1-nederlaag op het veld van Beerschot schudt Marc Brys zijn basiself behoorlijk door elkaar. Het defensieve compartiment blijft ongewijzigd. Verder verdwijnen Al-Tamari, Schrijvers, Keita, Allemeersch en Maertens uit de basis. Komt OHL vandaag aanvallend goed voor de dag? . Brys gooit elftal om Na de 3-1-nederlaag op het veld van Beerschot schudt Marc Brys zijn basiself behoorlijk door elkaar. Het defensieve compartiment blijft ongewijzigd. Verder verdwijnen Al-Tamari, Schrijvers, Keita, Allemeersch en Maertens uit de basis. Komt OHL vandaag aanvallend goed voor de dag?

17:50 vooraf, 17 uur 50.

15:30 vooraf, 15 uur 30. De prioriteit? Zo snel mogelijk de zekerheid over het behoud bewerkstelligen. OHL-coach Marc Brys. De prioriteit? Zo snel mogelijk de zekerheid over het behoud bewerkstelligen. OHL-coach Marc Brys

15:29 vooraf, 15 uur 29. Na een slechte wedstrijd wil je snel een ander gelaat tonen. De groep is in haar eer aangetast en wil dit zo snel mogelijk rechtzetten. OHL-coach Marc Brys. Na een slechte wedstrijd wil je snel een ander gelaat tonen. De groep is in haar eer aangetast en wil dit zo snel mogelijk rechtzetten. OHL-coach Marc Brys

15:23 vooraf, 15 uur 23. Brys baalde in Beerschot. OHL verloor afgelopen weekend voor het eerst sinds 26 december 2020 een competitiewedstrijd waarin het op voorsprong kwam. Elk van de voorgaande vijftien wedstrijden waarin het als eerste scoorde, leverde geen nederlaag (9 zeges en zes gelijke spelen) op. "We deden het vooral niet goed in de eerste helft. Het was nochtans een ideaal scenario aangezien we op voorsprong kwamen", keek coach Marc Brys terug. "De tweede helft was beter, maar het resultaat nefast." De laatste keer dat OHL naar Essevee ging werd het 2-3. De heenmatch dit seizoen was op de eerste speeldag en eindigde op 1-1. . Brys baalde in Beerschot OHL verloor afgelopen weekend voor het eerst sinds 26 december 2020 een competitiewedstrijd waarin het op voorsprong kwam. Elk van de voorgaande vijftien wedstrijden waarin het als eerste scoorde, leverde geen nederlaag (9 zeges en zes gelijke spelen) op.



"We deden het vooral niet goed in de eerste helft. Het was nochtans een ideaal scenario aangezien we op voorsprong kwamen", keek coach Marc Brys terug. "De tweede helft was beter, maar het resultaat nefast."



De laatste keer dat OHL naar Essevee ging werd het 2-3. De heenmatch dit seizoen was op de eerste speeldag en eindigde op 1-1.

15:19 vooraf, 15 uur 19. OHL en Zulte Waregem verloren enige match van 2022. OH Leuven speelde dit jaar nog maar 1 keer, vorig weekend ging het met 3-1 de boot in bij laatste Beerschot. De week ervoor daagde KV Mechelen niet op na een corona-uitbraak, wellicht wordt dat een forfaitzege voor de Leuvenaars. Ook Zulte Waregem kwam nog maar 1 keer in actie dit jaar. Het zag zijn duel tegen Oostende volgens het coronaprotocol uitgesteld door een eigen uitbraak, Cercle Brugge was afgelopen weekend met 3-1 te sterk. . OHL en Zulte Waregem verloren enige match van 2022 OH Leuven speelde dit jaar nog maar 1 keer, vorig weekend ging het met 3-1 de boot in bij laatste Beerschot. De week ervoor daagde KV Mechelen niet op na een corona-uitbraak, wellicht wordt dat een forfaitzege voor de Leuvenaars.



Ook Zulte Waregem kwam nog maar 1 keer in actie dit jaar. Het zag zijn duel tegen Oostende volgens het coronaprotocol uitgesteld door een eigen uitbraak, Cercle Brugge was afgelopen weekend met 3-1 te sterk.

15:18 vooraf, 15 uur 18.

15:18 - Vooraf Vooraf, 15 uur 18

Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Dion Cools, Laurens De Bock, Timothy Derijck, Cameron Humphreys, Dereck Kutesa, Ibrahima Seck, David Hubert, Zinho Gano, Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé Opstelling Zulte Waregem Sammy Bossut, Dion Cools, Laurens De Bock, Timothy Derijck, Cameron Humphreys, Dereck Kutesa, Ibrahima Seck, David Hubert, Zinho Gano, Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé

Opstelling OH Leuven. Rúnar Alex Rúnarsson, Pierre Yves Ngawa, Sébastien Dewaest, Cenk Özkacar, Dylan Ouédraogo, Xavier Mercier, Alexis De Sart, Levan Shengelia, Casper De Norre, Yannick Aguemon, Sory Kaba Opstelling OH Leuven Rúnar Alex Rúnarsson, Pierre Yves Ngawa, Sébastien Dewaest, Cenk Özkacar, Dylan Ouédraogo, Xavier Mercier, Alexis De Sart, Levan Shengelia, Casper De Norre, Yannick Aguemon, Sory Kaba