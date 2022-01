Seraing deelt Beerschot een stevige uppercut uit in de degradatiekraker

Seraing - Beerschot in een notendop:

Mikautadze is een gesel voor de Beerschot-defensie

De 21-jarige spits zette in de 1e helft, die niets om het lijf had, al een strafschop om na een penaltyfout van Biebauw. Beerschot rechtte na de rust wel even de rug met een treffer van de net ingevallen Shankland.

Ook vanavond ontbrak het bij Beerschot aan frivolteit. Die klasseflits in de gevarenzone van de tegenstander. Seraing had wel zo iemand tussen de lijnen lopen: Georges Mikautadze.

Onoverbrugbare kloof?

De 3-1 hing dan meer in de lucht dan de gelijkmaker. Mikautadze, we vallen in herhaling, zag een 2e treffer van de avond eerst gekeerd door Bieubauw. Niet veel later kon hij toch scoren, maar stond de grensrechter met de vlag te zwaaien.



Beerschot zit na deze nederlaag diep in de penarie. Als de Antwerpenaren de degradatie nog willen ontlopen, zal er een klein mirakel moeten gebeuren. De kloof met Seraing bedraagt namelijk al 10 punten. Onoverbrugbaar?