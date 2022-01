LIVE: Oostende leidt na treffer Ambrose, Hubert en de paal houden Gent van de gelijkmaker

Het zit Gent ook niet mee vanavond. Na voorbereidend werk van Castro-Montes op links kan Bruno in één tijd uithalen in de zestien. Zijn schot spat uiteen op de buitenkant van de paal. Oostende ontsnapt opnieuw.

Bruno op de paal! Het zit Gent ook niet mee vanavond. Na voorbereidend werk van Castro-Montes op links kan Bruno in één tijd uithalen in de zestien. Zijn schot spat uiteen op de buitenkant van de paal. Oostende ontsnapt opnieuw. . eerste helft, minuut 37.

De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Castro-Montes. Hij wordt bestraft voor een overtreding op Duncan. Vanhaezebrouck is het er niet mee eens en laat dat luidkeels merken.

eerste helft, minuut 30. Geel voor Castro-Montes. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Castro-Montes. Hij wordt bestraft voor een overtreding op Duncan. Vanhaezebrouck is het er niet mee eens en laat dat luidkeels merken. .

eerste helft, minuut 28. Jäkel is de redder in nood. Eindelijk eens wat druk van Gent. Castro-Montes legt de bal goed terug op Hjulsager. Die heeft tijd en ruimte en haalt stevig uit, maar Jäkel kan het schot nog net afblokken. .

Het balbezit is overduidelijk voor Gent, maar de thuisploeg vangt daar weinig mee aan. In de zone van de waarheid bakt Gent er weinig van. Vanhaezebrouck loopt wat te ijsberen voor de dug-out. Tevreden kan de coach niet zijn.

eerste helft, minuut 26. Het balbezit is overduidelijk voor Gent, maar de thuisploeg vangt daar weinig mee aan. In de zone van de waarheid bakt Gent er weinig van. Vanhaezebrouck loopt wat te ijsberen voor de dug-out. Tevreden kan de coach niet zijn. .

eerste helft, minuut 21. Vrije trap in het zijnet. Voetballend komt Gent er niet goed door. Een vrije trap biedt nieuwe kansen, maar De Sart krult de bal in het zijnet. Het blijft zoeken voor de thuisploeg, terwijl Oostende loert op de counter. .

Eindelijk nog eens wat snelheid in een aanval van Gent. Castro-Montes zet zich goed door op rechts. Hjulsager kan op zijn aangeven de bal in één tijd goed terugleggen op De Sart. Die probeert het met een verre knal, maar zijn schot is niet gekadreerd.

eerste helft, minuut 19. De Sart mikt naast. Eindelijk nog eens wat snelheid in een aanval van Gent. Castro-Montes zet zich goed door op rechts. Hjulsager kan op zijn aangeven de bal in één tijd goed terugleggen op De Sart. Die probeert het met een verre knal, maar zijn schot is niet gekadreerd. .

14'

eerste helft, minuut 14. Gent slaagt er voorlopig niet in om Oostende in de problemen te brengen. Hubert kijkt werkloos toe, de doelman is vanavond nog niet in actie moeten komen. .