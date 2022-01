AA Gent zoekt eerste driepunter van 2022 tegen Oostende

Zo goed het Oostende vorig jaar verging, zo slecht gaat het dit seizoen. Oostende staat pas 15e. AA Gent haperde de voorbije weken in zijn jacht op de Champions' play-offs met 2 draws tegen Kortrijk en Charleroi. Het moet 6 punten goedmaken op nummer 4 Anderlecht. Volg vanavond hier of Gent een eerste keer wint in 2022.