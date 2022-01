LIVE: Charleroi en Kortrijk gaan met gelijke stand rusten na evenwichtige eerste helft

Charleroi en Kortrijk gaan met gelijke stand rusten na evenwichtige eerste helft. Rougeaux opende de score op hoekschop, Bayo maakte niet veel later zijn eerste voor Charleroi.

rust, 21 uur 51. Rust: 1-1. Charleroi en Kortrijk gaan met gelijke stand rusten na evenwichtige eerste helft. Rougeaux opende de score op hoekschop, Bayo maakte niet veel later zijn eerste voor Charleroi. .

eerste helft, minuut 48. Bayo buffelt zich een weg naar doel. Radovanovic is alert en ontfutselt het leer bij de spits van Charleroi. .

eerste helft, minuut 43. Zaroury vraagt om penalty. Zaroury maakt de actie vanaf de rechterflank en infiltreert de zestien van Kortrijk. D'Haene velt de aanvaller, maar scheidsrechter Lothar D'Hondt oordeelt dat het contact te licht is voor een elfmeter. .

39'

Kadri even naar de kant. Kadri begaat een overtreding en blijft haken in het duel. De 21-jarige speler van Kortrijk moet even naar de kant voor verzorging, maar kan verder. . eerste helft, minuut 39.