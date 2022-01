Knik in de vormcurve: kostbaar puntenverlies voor Antwerp na belabberde wedstrijd tegen STVV

Fase per fase

20:37 einde, 20 uur 37. Einde. De wedstrijd zit erop. Antwerp laat het na om Club Brugge en Union onder druk te zetten. In de 2e helft zorgde Hara nog voor de gelijkmaker. Een koude douche voor "The Great Old". . Einde De wedstrijd zit erop. Antwerp laat het na om Club Brugge en Union onder druk te zetten. In de 2e helft zorgde Hara nog voor de gelijkmaker. Een koude douche voor "The Great Old".

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+3' tweede helft, minuut 93. Cacace gaat nog eens met het leer aan de haal. Hij kan ook uithalen, maar stuit recht op doelman Butez. . Cacace gaat nog eens met het leer aan de haal. Hij kan ook uithalen, maar stuit recht op doelman Butez.

90+2' tweede helft, minuut 92. Frey probeert het. Michael Frey kopt het leer voorlangs. De klok tikt ondertussen voort in het nadeel van Antwerp. . Frey probeert het Michael Frey kopt het leer voorlangs. De klok tikt ondertussen voort in het nadeel van Antwerp.

90+1' 4' extra. Gaat Antwerp alsnog met de zege aan de haal? Het krijgt nog 4 minuten om het leer voor de 2e keer tegen de touwen te jagen. . tweede helft, minuut 91. 4' extra Gaat Antwerp alsnog met de zege aan de haal? Het krijgt nog 4 minuten om het leer voor de 2e keer tegen de touwen te jagen.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij STVV, Chris Durkin erin, Christian Brüls eruit wissel Christian Brüls Chris Durkin

86' tweede helft, minuut 86. Samatta kopt over. Is er een slotoffensief in de maak bij Antwerp? Samatta kan alvast zijn knikker tegen een voorzet zetten en kopt het leer over de kooi van Russo. . Samatta kopt over Is er een slotoffensief in de maak bij Antwerp? Samatta kan alvast zijn knikker tegen een voorzet zetten en kopt het leer over de kooi van Russo.

85' tweede helft, minuut 85. Antwerp gaat op zoek naar de winnende treffer, maar dan moet het vooraan wel beter voor de dag komen. Miyoshi kan met een slap schot doelman Russo niet bedreigen. . Antwerp gaat op zoek naar de winnende treffer, maar dan moet het vooraan wel beter voor de dag komen. Miyoshi kan met een slap schot doelman Russo niet bedreigen.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Antwerp, Johannes Eggestein erin, Michel Ange Balikwisha eruit wissel Michel Ange Balikwisha Johannes Eggestein

82' tweede helft, minuut 82. De bal blijft opnieuw hangen na een hoekschop en Lavalée zet er zijn rechtervoet tegen. Hij kan er geen medemaat mee bereiken en Butez ook niet verontrusten. . De bal blijft opnieuw hangen na een hoekschop en Lavalée zet er zijn rechtervoet tegen. Hij kan er geen medemaat mee bereiken en Butez ook niet verontrusten.

78' tweede helft, minuut 78.

74' tweede helft, minuut 74. 1-2 van Hayashi gaat niet door. Hayashi duwt het leer prima voorbij Butez, maar de Japanner stond wel meters buitenspel. Antwerp komt hier even met de schrik vrij. . 1-2 van Hayashi gaat niet door Hayashi duwt het leer prima voorbij Butez, maar de Japanner stond wel meters buitenspel. Antwerp komt hier even met de schrik vrij.

70' tweede helft, minuut 70. Frey twijfelt niet als hij een 2e bal voor zijn rekening neemt. Hij vuurt meteen een schot af, maar dat schot zeilt ver over. Het is voorlopig nog niet echt de wedstrijd van de topschutter. . Frey twijfelt niet als hij een 2e bal voor zijn rekening neemt. Hij vuurt meteen een schot af, maar dat schot zeilt ver over. Het is voorlopig nog niet echt de wedstrijd van de topschutter.

69' tweede helft, minuut 69.

67' tweede helft, minuut 67. De Laet naar de kant. De Laet kan toch niet meer voort en wordt vervangen door Bataille. Priske zet op aanvallend vlak ook alles op alles en gooit Samatta nog in de strijd. . De Laet naar de kant De Laet kan toch niet meer voort en wordt vervangen door Bataille. Priske zet op aanvallend vlak ook alles op alles en gooit Samatta nog in de strijd.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Antwerp, Mbwana Samatta erin, Pieter Gerkens eruit wissel Pieter Gerkens Mbwana Samatta

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Antwerp, Jelle Bataille erin, Ritchie De Laet eruit wissel Ritchie De Laet Jelle Bataille

66' tweede helft, minuut 66. Nainggolan wil een strafschop. Na een vrije trap beroert Hayashi het leer even in de eigen 16-meter. Nainggolan ziet er een strafschop in. Er komt een VAR-moment, maar geen elfmeter. . Nainggolan wil een strafschop Na een vrije trap beroert Hayashi het leer even in de eigen 16-meter. Nainggolan ziet er een strafschop in. Er komt een VAR-moment, maar geen elfmeter.

64' tweede helft, minuut 64. Kans Dessoleil. Antwerp kan nog een keer dreigen. Verstraete verstuurt een vrije trap naar de 2e paal en daar staat Dessoleil die over kopt. Met zo'n kansen moet "The Great Old" het voorlopig doen. . Kans Dessoleil Antwerp kan nog een keer dreigen. Verstraete verstuurt een vrije trap naar de 2e paal en daar staat Dessoleil die over kopt. Met zo'n kansen moet "The Great Old" het voorlopig doen.