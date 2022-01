Antwerp blijft foutloos na de winterstop dankzij Frey en Balikwisha

KV Oostende - Antwerp in een notendop:

Veel kansen, geen doelpunten in de 1e helft

"Als we op ons best zijn, kunnen we zeker iets pakken." Markus Pflanz had zijn team ook goed gezet. De voorlopige vervanger van de vertrokken Alexander Blessin naar Genoa verraste wel door KVO-topschutter Gueye op de bank te zetten.

Nieuwkomers Duncan en Sakamoto (de eerste Japanner bij Oostende) kregen wel een plekje in de basis. Bij Antwerp keerde Ritchie De Laet dan weer terug uit schorsing.



Het waren de bezoekers die de handschoen opnamen in die beginfase. Benson kreeg een keer veel ruimte en vond dan Hubert op zijn weg. Ook Dessoleil en Yusuf konden de doelman van KVO niet verschalken.

Nog voor het kwartier kreeg Benson, nochtans de man in vorm, een prima kans, maar hij zag de 0-1 op de voet van Hubert sterven. Niet dat KVO daar niets tegenover zette. Integendeel. Ambrose pakte eens uit met een fraaie actie en besloot al snel op doel. Butez had een knappe parade in huis om de 1-0 te voorkomen.



Het spel ging goed op en neer en de openingstreffer hing meerdere malen in de lucht. Zo kreeg Yusuf dé kans om er 0-1 van te maken, maar Jäkel keerde het schot van de lijn. Enkele seconden daarvoor stond Frey wel buitenspel. Dat was niet veel later weer het geval. Frey wilde voor zijn 18e doelpunt van zijn seizoen tekenen, maar het feestje ging door buitenspel niet door.

Hetzelfde scenario aan de overzijde. Daar deed Ndicka de netten trillen. Na een ingreep van de VAR werd de treffer van de Fransman afgekeurd. Een schouder buitenspel.