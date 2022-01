LIVE: Anderlecht leidt in Mechelen na knap nummertje van Zirkzee

We zijn vertrokken voor het tweede bedrijf. Er is niet gewisseld tijdens de rust.

KV Mechelen dwingt op slag van rust nog een hoekschop af. Die eindigt via wat omwegen in de handen van Van Crombrugge.

eerste helft, minuut 28. Peyre speelt met vuur. Peyre houdt Raman duidelijk vast in de zestien meter, maar Boterberg laat doorspelen. Ook de VAR grijpt niet in. Kompany is 'not amused' en krijgt uiteindelijk geel. .