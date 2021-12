Invaller Gano bezorgt Simons en Zulte Waregem 6 op 6, Standard blijft aanmodderen

Zulte Waregem blijft winnen in het post-Dury-tijdperk. Na KV Mechelen vorige week ging Standard vandaag voor de bijl. Invaller Zinho Gano kroonde zich tot matchwinnaar. "Het was niet makkelijk voor hem, omdat hij de laatste 2 wedstrijden op de bank moest beginnen. Maar hij heeft die emotie omgezet in een doelpunt", zegt Essevee-coach Timmy Simons.