OHL sluit 2021 overtuigend af met klinkende zege op Charleroi

Charleroi - OH Leuven in een notendop:

De Norre schenkt OHL verdiende voorsprong

Nicholson naar Spartak Moskou, verdedigers Bessilé en Knezevic in de lappenmand en ook nog een late positieve COVID-test voor Thatchoua en Descotte. Charleroi moest met een flink vertimmerd elftal de slotwedstrijd van het jaar aanvatten en dat liet toch zijn sporen na. De combinaties bij de thuisploeg verliepen bijzonder stroef, al deed Ilaimaharitra OHL-doelman Runarsson wel zweten met een zwabberbal. De verre knal van Malinov aan de overkant was indrukwekkender, zijn pegel strandde op de lat. Charleroi ontsnapte aan de 0-1. Maar het was slechts uitstel voor de thuisploeg, want amper 4 minuten later klom OHL toch op voorsprong. De Norre sneed goed naar binnen en mikte de bal vanaf de rand van de zestien buiten het bereik van Koffi. Een reactie van Charleroi bleef uit, OHL deelde wel nog enkele prikjes uit. Koffi pareerde een verre knal van Maertens en zag hoe Schrijvers van dichtbij over besloot. Pas kort voor de rust kon Charleroi even dreigen. Zorgane kopte de bal over op een vrije trap van Kayembe.

Charleroi botst op Runarsson, Kaba beslist match

Charleroi begon met frisse moed aan de 2e helft, Runarsson moest zich met een knappe zweefduik al snel tonen op een schot van Zaroury. Net wanneer de thuisploeg onder stoom kwam, sloeg OHL genadeloos toe met een scherpe counter. Mercier stuurde Tamari diep en die nam Koffi vanuit een scherpe hoek te grazen.



Rond het uur kon OHL bij een nieuwe omschakeling de wedstrijd beslissen, maar de assist van Kaba voor Mercier was niet secuur genoeg en zo kon Koffi nog ingrijpen. Bijna werd het een pijnlijke misser voor de bezoekers toen Morioka Lokembo alleen voor Runarsson bracht, maar de doelman voorkwam de aansluitingstreffer.



Charleroi rook zijn kans en bleef jagen op die 1-2. Gholizadeh mikte een vrije trap nipt naast en zag even later hoe zijn knap hakje in de zestien niet afgerond werd door Zorgane, opnieuw lag Runarsson in de weg. Een kwartier voor het einde hield de doelman OHL weer overeind toen Zaroury uithaalde na een knappe één-twee met Zorgane.



Meteen daarna schoot Charleroi in eigen voet. Koffi ging de mist in op een ongelukkige terugspeelbal van Lokembo en leverde zomaar in bij Mercier. Die kon Kaba zo de 0-3 in geschenkverpakking aanbieden. In de slotfase zorgde Kaba’s vervanger Sekidika bijna nog voor de 0-4, maar hij kreeg de bal niet voorbij Koffi.