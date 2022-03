Standard komt met 3e thuiszege bijna in het "rijk der vrijheid", Beerschot weer stap dichter bij 1B

Standard-Beerschot in een notendop

De rode kaart voor Dussenne

"Onder voorbehoud"

Zo werd hen wel een pijnlijke eerste helft bespaard, want zoals wel vaker dit seizoen kreeg Beerschot geen poot aan de grond. De bezoekers lieten het zieltogende Standard er plots zelfs als een kampioenenploeg uitzien. De goal van Dragus, na een hakje van Raskin, was dan ook verdiend.

De match stond al in december op de kalender, maar kon toen door een politiestaking niet doorgaan. Volgens Beerschot was dat voldoende voor een forfaitnederlaag. Uit protest stuurden de supporters van Beerschot hun kat naar Luik.

"Beerschot speelt onder voorbehoud tegen Standard", "dit is onze opstelling onder voorbehoud", "we hebben onder voorbehoud verloren",... Bij Beerschot lieten ze geen gelegenheid liggen om te onderstrepen dat het deze inhaalmatch tegen Standard eigenlijk niet wou spelen.

Vervanger van gedumpte Bodart doet het prima

Bij Standard kreeg Henkinet amper werk. De doelman had de voorkeur gekregen op aanvoerder Bodart, die de voorbije weken niet echt bedrijfszeker was. Even werd Henkinet in de 1e helft op de proef gesteld op een vlam van Dom.

Na de rust kreeg de doelman een stuk meer werk. Dat kwam vooral omdat Standard vrij snel tot zijn tienen werd herleid. Dussenne wou invaller Vaca afblokken, maar deelde een slag uit.

Op die Vaca kreeg Standard daarna ook geen vat, al had het geluk dat het vizier van de Boliviaan niet goed stond afgesteld. Een paar hete standjes, een flinke botsing (die 2 spelers een tulband opleverde) en een zenuwachtig slot moest Standard overleven om zijn 3e thuiszege te behalen. "Onder voorbehoud" welteverstaan.