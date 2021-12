LIVE: Kruipt Club Brugge, mét Vormer in de basis, weer in het spoor van Union?

20:48 vooraf, 20 uur 48. We verwachten een moeilijke wedstrijd, maar we willen graag punten pakken. Ik hoop dat de supporters ons vanavond kunnen pushen tot een goede prestatie. Marc Brys, trainer OHL. We verwachten een moeilijke wedstrijd, maar we willen graag punten pakken. Ik hoop dat de supporters ons vanavond kunnen pushen tot een goede prestatie. Marc Brys, trainer OHL

Club Brugge = goals. Club Brugge is een garantie op goals. Het is de enige ploeg in 1A die na 18 speeldagen in élke wedstrijd minstens 1 keer scoorde. Blauw-zwart zit intussen aan 35 stuks, enkel Union en Anderlecht troffen dit seizoen al vaker raak. OH Leuven moet het voorlopig stellen met 23 doelpunten.

OHL in degradatiegevaar. OH Leuven is na een magere 3 op 12 in de onderste regionen van het klassement verzeild geraakt. De kloof met Zulte Waregem, de voorlaatste in de stand die momenteel aan de bak is tegen Union, bedraagt nog slechts 3 punten. Bij winst kan het team van Marc Brys dan weer een sprongetje maken naar veiliger oorden.

Op één na beste uitploeg. Club Brugge is dit seizoen in de competitie nog ongeslagen op eigen veld. Buitenshuis ging het wel al twee keer de boot in. Eind augustus kreeg het bij Gent een stevige 6-1-pandoering en eind vorige maand beet het ook bij KV Mechelen in het zand. Met 17 punten uit 9 uitwedstrijden is Club de op één na beste uitploeg in 1A, enkel Union doet beter.

Zo was het vorig seizoen. Oud-Heverlee Leuven hield vorig seizoen de punten thuis tegen Club Brugge. Henry bracht de thuisploeg al na 20 minuten op voorsprong vanaf de penaltystip, maar Lang maakte vlak voor de rust weer gelijk, ook al met een penalty. Rond het uur zorgde de onvermijdelijke Mercier voor de winning goal.

Mooi bilan tegen topclubs. Club Brugge zakt na een 9 op 9 in de competitie met vertrouwen af naar Leuven. Bij OHL zijn er wellicht meer twijfels met amper 1 zege in de laatste 4 wedstrijden, al was dat wel op bezoek bij leider Union. OH Leuven doet het dit seizoen opvallend goed tegen de topclubs. Het pakte zowel bij Antwerp, Club Brugge, Standard als Anderlecht een punt en wist op eigen veld ook Charleroi 2 punten af te snoepen.



OH Leuven doet het dit seizoen opvallend goed tegen de topclubs. Het pakte zowel bij Antwerp, Club Brugge, Standard als Anderlecht een punt en wist op eigen veld ook Charleroi 2 punten af te snoepen.

OHL rekent op Mercier en Tamari. Bij de thuisploeg zien we 2 veranderingen in de basisploeg. Mercier en Tamari krijgen de voorkeur op Shengelia en De Sart, die vrede moeten nemen met een plek op de bank.

Vormer in de ploeg. Ruud Vormer staat straks aan de aftrap aan Den Dreef. Hij vervangt op het Brugse middenveld Cisse Sandra. Voor het overige wijzigt Clement niets aan zijn basiself. De tien andere namen zijn dezelfde als tegen Zulte Waregem.

Voor het overige wijzigt Clement niets aan zijn basiself. De tien andere namen zijn dezelfde als tegen Zulte Waregem.

Met of zonder Vormer? Club Brugge won vorige zondag zonder veel glans van Zulte Waregem voor eigen volk. Het gespreksonderwerp was opnieuw het bankzittersstatuut van Ruud Vormer. Begint de aanvoerder tegen OH Leuven weer op de bank? Of gooit trainer Philippe Clement hem toch voor de leeuwen in de plaats van Eder Balanta, die bij een gele kaart de topper van komende zondag mist tegen Anderlecht.

Of gooit trainer Philippe Clement hem toch voor de leeuwen in de plaats van Eder Balanta, die bij een gele kaart de topper van komende zondag mist tegen Anderlecht.

OH Leuven heeft punten nodig. Club Brugge-OHL eindigde in de heenwedstrijd onverwacht op 1-1. Aan Den Dreef kan de landskampioen voor de vierde opeenvolgende keer winnen in de Jupiler Pro League. OH Leuven kan de punten goed gebruiken. Na de knappe zege bij Union ging het twee keer de boot in. De club van Marc Brys is daardoor ook weggezakt in de stand. Het hangt met 20 punten net boven de degradatiezone. Volg de wedstrijd op deze pagina vanaf 21 u.

OH Leuven kan de punten goed gebruiken. Na de knappe zege bij Union ging het twee keer de boot in. De club van Marc Brys is daardoor ook weggezakt in de stand. Het hangt met 20 punten net boven de degradatiezone.

Volg de wedstrijd op deze pagina vanaf 21 u.

Opstelling OH Leuven. Rúnar Alex Rúnarsson, Sofian Chakla, Sébastien Dewaest, Cenk Özkacar, Musa Tamari, Kristiyan Malinov, Siebe Schrijvers, Casper de Norre, Xavier Mercier, Sory Kaba, Mathieu Maertens

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley N'Soki, Eduard Sobol, Hans Vanaken, Éder Balanta, Mats Rits, Ruud Vormer, Charles De Ketelaere, Noa Lang