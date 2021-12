Cercle verjaagt degradatiespook nog wat meer met 12 op 12

Cercle Brugge - Seraing in een notendop

Hotic zorgt voor een hoogtepunt

Cercle Brugge begon met veel vertrouwen, maar zonder Matondo. De Welshe winger, in drie matchen goed voor vier goals, was geschorst. Bij Seraing was de terugkeer van Nadrani dan weer een opsteker. Scheidsrechter was de 25-jarige debutant Staessens, die de degradatiekraker over het algemeen erg goed in de hand hield.

Van bij het begin zette Cercle, zoals coach Thalhammer het had gevraagd, verwoed druk op die van Seraing. De bezoekers kwamen er enkel een keertje uit met een versnelling van Kilota, maar Mikautadze kon niet afwerken. Stilaan begon Cercle kansjes te versieren. Utkus kopte naast, Decostere trapte op Dietsch na slecht wegwerken en Lopes kraakte zijn schot na een krachtige ren.

Het doorzicht van Van der Bruggen en het technisch vernuft van Hotic forceerden de doorbraak. Dietsch dacht een snel genomen vrije trap van Van der Bruggen weg te trappen, maar kreeg de bal enkel tot bij Hotic. De Bosniër aarzelde geen seconde en lobde vanaf ruim 30 meter raak. Een pareltje, en een verdiende voorsprong voor groen-zwart.