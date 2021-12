Union bedankt topschutter Undav en knoopt weer aan met de overwinning

STVV - Union in een notendop:

Moris behoedt Union van achterstand

Na de nederlaag tegen OH Leuven hield coach Felice Mazzu toch vast aan zijn type-elftal. Enkel Mitoma moest voor meer gevaar zorgen vanop de flank. Bernd Hollerbach moest het dan weer zonder Steve De Ridder, die rugklachten had, zien te rooien.

Toch was het STVV dat al snel dicht bij een doelpunt kwam. Na een brandje in het vak van de Union-fans (de aftrap werd even uitgesteld) stond Brüls klaar om het leer in doel te jassen. Moris pakte echter uit met een geweldige redding. Ook een schot van Koita leverde niets op.



Aan de overzijde was het wel raak. Union had het moeilijk om openingen te vinden waarop doelman Moris dan maar een goede diepe bal verstuurde. Het leer werd in de loop van Vanzeir verwerkt. De Rode Duivel keek even op, zag en vond spitsbroer Undav die dan ook niet teleurstelde. 0-1.

Net voor de rust was Union zelfs nog dicht bij (een gevleide) dubbele voorsprong. Maar ook doelman Schmidt had een geweldige redding in huis op de kopbal van Burgess.